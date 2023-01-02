Для массированных ракетных ударов россияне используют стратегическую авиацию. И в стране-агрессорке уже озвучили планы на 2023 год, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Согласно им, эти самолеты будут использоваться для ударов и в этом году.

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Российские военные будут "оттачивать мастерство"

Об этом заявил командующий дальней авиацией военно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, "дальняя авиация России" примет участие в так называемой "спецоперации" в 2023 году.

Предполагается выполнение "задач по усовершенствованию навыков эксплуатации автоматических систем управления и информационного обеспечения" высокоточного вооружения.

Оккупанты активнее уводят самолеты

Не так давно на аэродроме Энгельс раздались взрывы. Это побудило россиян отвести свои самолеты на более безопасное расстояние. Об этом свидетельствуют снимки со спутников.

К примеру, 30 декабря на аэродроме размещалось всего 11 таких самолетов. Это гораздо меньше, чем было в ноябре. Интересно, что 5 Ту-95 заметно очищены ото льда. Кроме того, их припарковали на дорожках, расчищенных от снега. А вот четыре других – покрытые снегом. Остальные два Ту-160 тоже покрыты снегом. Правда, один из них имеет следы, свидетельствующие о том, что платформу вблизи него очищали.

Для понимания ситуации. Аэродром Энгельс расположен в более чем 480 километров от границы Украины. Интересно, что только за декабрь три неизвестных беспилотника атаковали его. Правда, аналитики не фиксировали значительные повреждения.

Кратко о самих самолетах, которые используют россияне. К примеру, те же истребители Ту-95 "Медведь" (Bear-H) и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 (Blackjack). Оба типа самолетов оккупанты используют для массированных ракетных атак по Украине. Также поднимает в воздух Ту-22м3. Он способен выпускать гиперзвуковые крылатые ракеты Х-22. Заметим, что именно такой оккупанты ударили по торговому центру в Кременчуге летом.