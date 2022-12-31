По данным главы разведки Кирилла Буданова, "хлопок" не может повлиять с военной точки зрения, пишет 24 канал. Однако генерал-майор в эфире телемарафона Единые новости рассказал, что атаки по оккупантам влияет на несколько иное.

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С какими проблемами сталкиваются россияне

По данным нашей разведки, российская дальняя стратегическая авиация столкнулась с проблемой, над которой они не задумывались. Речь идет о производстве моторесурса, то есть двигателей для самолетов.

Ведь в России промышленность не сравнима с промышленностью СССР, а также отсутствует производство самолетов стратегической авиации. То есть россияне используют старые советские самолеты – им продолжают ресурс, производят модернизацию.

Они, две последние ракетные атаки, очень много залпов совершали непосредственно у аэродромов... Они не подходят к привычным районам пуска ракет – просто поднимаются на верх, делают круг и запускают ракеты для того, чтобы уменьшить расход моторесурса,

– заявил Кирилл Буданов.

По его словам, это на самом деле очень большая для России проблема сейчас. Поэтому в этом контексте "хлопок" имеет огромное значение.

"Ведь российские самолеты рассредоточиваются, они проходят много тысяч километров. И для того, чтобы выйти на рубежи пуска, они опять же вынуждены моторесурс значительно увеличивать", – пояснил глава нашей разведки.

Поэтому у россиян возникают проблемы по постановке техники на ремонт.

"Вышел моторесурс – извините, на ремонт, на обслуживание, на замену агрегатов", – объяснил Буданов.

Он добавил, что стратегическая авиация достаточно тщательно подходит к регламентным работам.

Обратите внимание! На российском аэродроме в Энгельсе 26 декабря прозвучал "хлопок". Тогда российские СМИ написали, что в результате прилетов мог быть поражен пункт управления базой. Впоследствии появилась информация, что оккупанты рассредоточили свои самолеты стратегической авиации.