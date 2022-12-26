Взрывы раздались около 1:00 по киевскому времени. Местные сообщали, что ударной волной в домах выбило окна, после чего над аэродромом раздалась сирена. 24 канал собрал все детали инцидента в Энгельсе.

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Что случилось на аэродроме

По информации российских пропагандистов, над аэродромом якобы сбили БПЛА. Местные телеграмм-каналы сообщали, что после взрывов на место "падения беспилотника" отправились пожарные машины и скорые. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.

Взрыв на аэродроме в Энгельсе: смотрите видео

Впоследствии информацию о взрывах подтвердили в Минобороны России. Там утверждают, что они были результатом работы ПВО.

В ведомстве также отметили, что "обломки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих. Интересно, что по информации военного руководства, вся техника, которая находилась на аэродроме, осталась "целой и невредимой".

Как в России отреагировали на взрывы в Энгельсе

Жители Энгельса "хлопок" почему-то не оценили. Да и в басню о "ПВО" не поверили. В соцсетях началась настоящая истерика.

Некоторые настолько "верят" в силу российской "ПВО", что советуют готовиться к "хлопку" в Москве и Санкт-Петербурге еще до конца 2022 года.

Как россияне реагируют на "хлопок" в Энгельсе / Скриншоты из сети

Кроме того, россияне уже традиционно во всех проблемах обвиняют украинских военных. Мол, именно наш беспилотник залетел на территорию военного аэродрома. Но здесь следует напомнить об расстоянии между Украиной и Саратовом, а это более 1000 километров.

Где расположен Энгельс: смотрите карту

Как отреагировали на инцидент в Украине

В Воздушных силах ВСУ отметили, что взрывы в "Энгельсе" – это последствия террористических действий россиян. Юрий Игнат сообщил, что "хлопок" становится все более частым явлением в России.

Если россияне думали, что их в тылу война не коснется, то они ошибались. Такие вещи, происходят все чаще, и надеемся, что это Украина только на руку,

– отметил Юрий Игнат.

Он также прокомментировал заявление Минобороны России о том, что техника во время атаки не пострадала. Спикер отметил, что предыдущие подобные "чрезвычайные ситуации" таки приводили к повреждениям самолетов. Маловероятно, что этого избежали на этот раз.

Военный добавил, что через несколько дней ситуация с поврежденной техникой прояснится, потому что впоследствии в сети появятся спутниковые снимки с аэродрома.

Добавим, что 26 декабря в России отмечают День ПВО. Поэтому взрывы на аэродроме в Энгельсе стали отличным стечением обстоятельств и источником для мемов.

Предыдущие взрывы в Энгельсе: коротко