Около 06:00, 6 декабря стало известно о хлопке, который буйно расцвел на аэродроме в Курской области. Местные власти намекнули, что виноваты загадочные беспилотники, однако в Минобороны уверены, что все из-за "курения в непозволительных местах" и озорного "бавовнятка". Алексей Резников дал комментарий по этому приводу в эфире национального телемарафона.

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"Теория русского хлопка" от Резникова

Россияне никак не поймут элементарные правила безопасности и не следует курить сигареты в местах, где расположены важные военные объекты. Потому и они, очевидно, проигрывают войну.

У меня есть уже постоянный ответ. Очень часто россияне курят и в местах, которые запрещены для курения. Они опасны. Так было и в аэропорту в Джанкое, так было в портах, где корабли хранятся. То же произошло там (в Курске – 24 канал). "Бавовнятко" играет, когда кто-то нарушает правила курения,

– подчеркнул глава ведомства.

Что нужно знать о хлопке в Курске

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, взрыв якобы вызвала атака беспилотника. Однако потерпевших нет. Позже в сети начали появляться фото и видео с места происшествия.

Заметим, что информация о беспилотнике может быть очередной выдумкой Кремля, потому что местные жители не слышали гула, с помощью которого можно узнать дрон в небе.

Кстати, этот российский аэродром способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также другие более легкие воздушные суда. С самого начала полномасштабного вторжения его используют исключительно в военных целях.

Напомним также, что ранее хлопок посетил российские аэродромы "Энгельс" и "Дягилево". Официальные власти сказали, что есть "незначительные повреждения обшивки" нескольких бомбардировщиков, однако распространяемые сетью кадры свидетельствуют иначе. Российские летательные аппараты пострадали существенно, и Кремлю это не скрыть.