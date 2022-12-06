Так, обнародовали свежие спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies, на которых видны бомбардировщики. У одного из них – следы взрыва.

Кстати В России сообщают о 3 погибших на аэродроме и перекладывают вину на Украину

Заметим, что именно с этого аэродрома взлетает авиация, чтобы атаковать украинские города.

Аэродром "Энгельс" после взрывов / Фото Maxar Technologies:

Кстати, на спутниковых фото за 28 ноября была совсем другая картина. Там виднелось почти 2 десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также находились топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. В целом на авиабазе зафиксировали суету. Похоже, тогда Россия готовилась к массированной атаке, которую совершила 5 декабря.



Аэродром "Энгельс" ко взрывам, 28 ноября / Фото Maxar Technologies

"Хлопок" на аэродроме "Энгельс": что известно

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы 5 декабря. Вероятно, россияне лишились нескольких своих бомбардировщиков. Андрей Юсов – представитель ГУР Минобороны Украины – заявил, что за инцидент несет ответственность российское правительство .

Россияне традиционно перекладывают вину на Украину. Кроме того, заявили о трех жертвах и четырех раненых.

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