Так, оприлюднили свіжі супутникові знімки від компаній Maxar Technologies, на яких видно бомбардувальники. Біля одного з них – сліди вибуху.

До речі У Росії повідомляють про 3 загиблих на аеродромі і перекладають вину на Україну

Зауважимо, саме з цього аеродрому злітає авіація, аби атакувати українські міста.

Аеродром "Енгельс" після вибухів / Фото Maxar Technologies:

До речі, на супутникових фото за 28 листопада була зовсім інша картина. Там виднілось майже 2 десятки бомбардувальників далекої дії Ту-95 та Ту-160. Також були паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Загалом на авіабазі зафіксували метушню. Схоже, тоді Росія готувалась до масованої атаки, яку здійснила 5 грудня.



Аеродром "Енгельс" до вибухів, 28 листопада / Фото Maxar Technologies

"Бавовна" на аеродромі "Енгельс": що відомо

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області прогриміли вибухи 5 грудня. Ймовірно, росіяни позбулись кількох своїх бомбардувальників. Андрій Юсов – представник ГУР Міноборони України – заявив, що за інцидент несе відповідальність російський уряд.

Росіяни традиційно перекладають вину на Україну. Крім того, заявили про трьох жертв та чотирьох поранених.

До теми – вибухи на аеродромі: відео