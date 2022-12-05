Цю ситуацію в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, за вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі несе відповідальність уряд країни-агресора, повідомляє 24 канал.
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Усі подробиці розкажуть після перемоги
Юсов розділив з усією країною добрі новини. Він зазначив, що коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Особливо, коли горять аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей.
Представник розвідки додав, що про подробиці інциденту влада зможе детальніше розповісти після перемоги над Росією.
Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, у тому числі й військової інфраструктури,
– сказав військовий.
Усі деталі інциденту, за словами Юсова, Україна не може ані підтвердити, ані спростувати.
Вибухи на аеродромі в Росії: основне
- 5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. Супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада, свідчать, що аеродром "Енгельс" перебуває у бойовій готовності.
- Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін відреагував на вибухи в "Енгельсі". Місцева влада запевняє, що у Росії нічого не сталося і панікувати росіянам не варто.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що навіть якщо це чергова російська ІПСО, то у День волонтера – така новина "як бальзам". Втім, він наголосив, що загроза російських масованих атак по Україні досі зберігається.
- За словами Подоляка, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.