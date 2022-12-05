Цю ситуацію в ефірі телемарафону прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, за вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі несе відповідальність уряд країни-агресора, повідомляє 24 канал.

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Усі подробиці розкажуть після перемоги

Юсов розділив з усією країною добрі новини. Він зазначив, що коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Особливо, коли горять аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей.

Представник розвідки додав, що про подробиці інциденту влада зможе детальніше розповісти після перемоги над Росією.

Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, у тому числі й військової інфраструктури,

– сказав військовий.

Усі деталі інциденту, за словами Юсова, Україна не може ані підтвердити, ані спростувати.

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