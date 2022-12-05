Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі жодних офіційних підтверджень про інцидент немає.

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Кажуть, що "щось потужно вибухнуло"

За словами росіян, на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.

Зверніть увагу! Саме в Енгельсі базується ворожа авіація, яка завдає масованих ракетних ударів по Україні.

Кадри вибуху на ворожому аеродромі: дивіться відео

Крім того, повідомляють про вибухи бензовоза на іншому російському аеродромі під Разанью. Передають, що 3 людини загинули під час вибуху на стоянці.

Російські ЗМІ традиційно приписують усе "бавовні". Місцеві також бідкаються у соцмережах про потужні вибухи.

Росіяни обговорюють ранкові вибухи під Рязанню / Скриншот з каналу Стерненка

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