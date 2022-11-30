Схоже, що дивним чином, видання передбачило майбутнє російського міста. У мережі таку помилку не пропустили та передбачливо заскрінили.

Увага Нічні пожежі в Росії: потужний вогонь охопив торговий центр і резервуари з нафтопродуктами

Іронізують, що китайське ЗМІ "звільнило" частину російських територій.

Китайський державний канал CGTN на своїй сторінці у твітері назвав Брянську область Росії "Брянською народною республікою".



Пост каналу про "Брянську народну республіку" / Скриншот

Зазначимо, що згодом повідомлення видалили.

Вранці 30 листопада губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про пожежу у резервуарі з нафтопродуктами. Площа пожежі становила 4 000 квадратних метрів.

Богомаз заявив, що спалах стався через "влучання невстановленого боєприпасу з безпілотника".

Мешканці Брянська вночі спостерігали масштабну пожежу / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що таку помилку китайському видання можна пробачити, адже дивні і раптові пожежі у Брянську, Бєлгороді та інших російських містах почастішали. В контексті цього у мережі дійсно не один раз іронізували щодо можливого формування народних республік у цих областях.