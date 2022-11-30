Схоже, що дивним чином, видання передбачило майбутнє російського міста. У мережі таку помилку не пропустили та передбачливо заскрінили.

Увага Нічні пожежі в Росії: потужний вогонь охопив торговий центр і резервуари з нафтопродуктами

Іронізують, що китайське ЗМІ "звільнило" частину російських територій.

Пояснюємо, що сталось

Китайський державний канал CGTN на своїй сторінці у твітері назвав Брянську область Росії "Брянською народною республікою".


Пост каналу про "Брянську народну республіку" / Скриншот

Зазначимо, що згодом повідомлення видалили.

Коротко про "бавовну" у Брянську

Вранці 30 листопада губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про пожежу у резервуарі з нафтопродуктами. Площа пожежі становила 4 000 квадратних метрів.

Богомаз заявив, що спалах стався через "влучання невстановленого боєприпасу з безпілотника".

Мешканці Брянська вночі спостерігали масштабну пожежу / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що таку помилку китайському видання можна пробачити, адже дивні і раптові пожежі у Брянську, Бєлгороді та інших російських містах почастішали. В контексті цього у мережі дійсно не один раз іронізували щодо можливого формування народних республік у цих областях.

Що треба знати про позицію Китаю до війни в Україні

Китай заявляє про "нейтральність". Ба більше, війну в Україні офіційний Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що Росію на війну "спровокували" НАТО та США. Тож, попри постійні балачки про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів, Китай жодного разу не засудив війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Натомість не один раз закликав Київ до "мирних прееговорів".