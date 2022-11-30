Похоже, что странным образом издание предсказало будущее российского города. В сети такую ошибку не пропустили и предусмотрительно заскринили.

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Иронизируют, что китайское СМИ "освободило" часть российских территорий.

Китайский государственный канал CGTN на своей странице в твиттере назвал Брянскую область России "Брянской народной республикой".



Пост канала о "Брянской народной республике" / Скриншот

Отметим, что впоследствии пост удалили.

Утром 30 ноября губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил о пожаре в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров.

Богомаз заявил, что вспышка произошла из-за "попадания неустановленного боеприпаса из беспилотника".

Жители Брянска ночью наблюдали масштабный пожар / Фото из телеграмм-каналов

Заметим, что такую ошибку китайскому изданию можно простить, ведь странные и внезапные пожары в Брянске, Белгороде и других российских городах участились. В контексте этого в сети действительно не раз иронизировали по поводу возможного формирования народных республик в этих областях.