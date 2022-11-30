Оккупанты традиционно рассказывают о "попадании боеприпаса", хотя все знают, что Украина не бьет по территории России. Этот бред распространили в российских пабликах, передает 24 канал.

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Заявляют, что боеприпас сбросили с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате воспламенились еще 2 резервуара.

Под Брянском горит нефтебаза: видео

Что известно о пожаре

Губернатор региона Богомаз заявил, что площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Затем она достигла 4 тысяч. Несмотря на такие масштабы, уверяют, что нет пострадавших.

На место возгорания россияне отправили более 80 пожарных и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Около 09.00 заявили, что пожар локализовали.

Масштабный пожар в Брянской области / Фото из российских телеграм-каналов:

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"Снаряды" уже вроде и в Курске

Оккупанты заявляют, что якобы "украинские снаряды попали" и в Курской области. Рассказывают о 10 "прилетах". Более того, утверждают, мол, все снаряды попали в объект энергоснабжения. Поэтому в регионе частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Заметим, что украинский след – традиционная версия оккупантов, которой они могут оправдывать собственную халатность.

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