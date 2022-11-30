Как-то так уж повелось, что россияне вообще не соблюдают технику безопасности. На фоне этого в стране регулярно загораются пожары. В этот раз пламя охватило торговый центр в одной области и резервуары с нефтепродуктами в другой, рассказывает 24 канал.

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Нефтепродукты вспыхнули сами по себе

Начнем с нефтепродуктов. Резервуары с ними загорелись в Брянской области. На место происшествия уже отправили пожарный поезд, чтобы обуздать стихию. Как сообщил местный губернатор Александр Богомаз, площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров.

Известно, что резервуары загорелись в Суражском районе. Местные власти пока не могут сказать, что же стало причиной этого. Достоверно известно лишь то, что для укрощения огня отправили более 80 спасателей, а также 30 единиц техники.

В сеть выложили фото. На нем можно увидеть густой столб дыма, вздымающийся в небо над местом пожара.

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В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами / Фото Брянская Губерния

Резервуары с нефтепродуктами очень хорошо горят: смотрите видео

Также на место происшествия направили аэромобильную группировку чрезвычайников в Брянской области. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Загорелся торговый центр в Красноярске

Вспыхнул этой ночью пожар в Красноярске. Но там огонь охватил торговый центр "Взлётка Plaza". Он распространился на площадь 200 квадратных метров. Как сообщают местные телеграм-каналы, сначала загорелся фасад, а после этого пламя перешло на крышу.

Пожар торгового центра Красноярска сняли очевидцы: смотрите видео

В сообщениях, которые появлялись ночью, заметили, что никто не пострадал. Там же добавили, что проезд по Покровке, а также по улице Батурина перекрыли. Вскоре поступила информация о частичной локализации огня, а с утра – о полной.

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