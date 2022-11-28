Пожар в омском ТЦ вспыхнул в понедельник утром, 28 ноября. Над самым домом сейчас поднимается густой столб дыма. Об этом сообщают российские ведомства.
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Подробности пожара в Омске
Предварительно, в ТЦ "Триумф", расположенном в центре Омска, загорелся склад на первом этаже торгового центра. Что привело к возгоранию пока неизвестно, однако огонь разросся более чем на 1,3 тысячи квадратных метров.
Пожар ТЦ в Омске / Скриншот с видео
На место прибыли 120 пожарных
Ликвидируют возгорание в ТЦ 120 пожарных. Сообщается, что пожар уже локализован.
По словам российских СМИ, пока пострадавших не обнаружили. Однако на городских дорогах уже возникли серьезные пробки.
Волна пожаров в России: последние новости
- 27 ноября в российском Ангарске загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Восточной Сибири.
- 25 ноября в Тюменской области России загорелся бокс топливной компании с бензовозом внутри.
- 23 ноября в Солнечногорске загорелся хостел с мигрантами, а в центре Москвы горела резиденция посла Алжира.
- 22 ноября в столице страны-террористки загорелась одна из многоэтажек в районе "Москва-Сити".
- О пострадавших в результате всех этих инцидентов оккупанты традиционно не сообщали.