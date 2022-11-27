Российские СМИ пишут, что горел теплообменник, передает 24 канал. Утверждают, что пожар уже локализован на площади 250 квадратных метров.
Кстати Карма в действии: в Тюменской области России вспыхнул бокс топливной компании с бензовозом внутри
Завод еще пылает
Пишут, что предварительно пострадавших нет. Однако спасатели продолжают тушить возгорание. Пытаются охладить оборудование и установки.
Пожар на заводе / Фото российских СМИ
Чтобы бороться с огнем, вызвали 104 пожарных и привлекли 25 единиц техники. Уверяют, что пожар на работу комбината якобы не повлиял. Причины выясняются.
Пожар в Ангарске: видео
Пожары в России участились
- На территории государства-агрессорки все чаще стали возникать масштабные пожары. К примеру, 21 ноября в Москве загорелась одна из многоэтажек в районе "Москва-Сити". Российские телеграм-каналы сообщали об эвакуации людей. Возгорание возникло на 36 этаже.
- 19 ноября возле Санкт-Петербурга раздался громкий взрыв . Оказалось, что горит газозаправочная станция. Впоследствии уточнили, что пожар возник в результате взрыва на газопроводе между районами Бернгардовка и Ковалево.
- 14 ноября горел электромеханический завод в Подольске под Москвой. Этот завод выпускал детали для военно-промышленного комплекса.
Смотрите больше – серьезный пожар в Москве: видео