Російські ЗМІ пишуть, що горів теплообмінник, передає 24 канал. Стверджують, що пожежу вже локалізували на площі 250 квадратних метрів.

До речі Карма в дії: у Тюменській області Росії спалахнув бокс паливної компанії з бензовозом усередині

Завод ще палає

Пишуть, що попередньо постраждалих немає. Однак рятувальники продовжують гасити займання. Намагаються охолодити обладнання та установки.



Пожежа на заводі / Фото російських ЗМІ

Щоб боротись з вогнем, викликали 104 пожежники та залучили 25 одиниць техніки. Запевняють, що пожежа на роботу комбінату нібито не вплинула. Причини з'ясовують.

Пожежа в Ангарську: відео

Пожежі у Росії почастішали

На території держави-агресорки все частіше стали виникати масштабні пожежі. Наприклад, 21 листопада у Москві загорілась одна з багатоповерхівок в районі "Москва-Сіті". Російські телеграм-канали повідомляли про евакуацію людей. Займання виникло на 36 поверсі.

19 листопада біля Санкт-Петербурга пролунав гучний вибух. Виявилось, що палає газозаправна станція. Згодом уточнили, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між районами Бернгардівка та Ковалево.

14 листопада горів електромеханічний завод у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.

Дивіться більше – серйозна пожежа у Москві: відео