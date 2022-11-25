Про це повідомляють російські ЗМІ. Станом на вечір 25 листопада полум'я ліквідували, причини та наслідки наразі встановлюють.

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Що відомо про пожежу в паливній компанії

Потужне полум'я спалахнуло у Новому Уренгої у п'ятницю, 25 листопада, о 12:15 за місцевим часом. Пожежі одразу надали підвищений ранг складності.

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Відомо, що стоянковий бокс, що загорівся, належить транспортній компанії "Ямбургтранссервіс". За даними місцевих медіа, постраждалих унаслідок пожежі немає.



Масштабна пожежа спалахнула 25 листопада в Росії / Фото з російських телеграм-каналів

Усередині приміщення були розміщені 4 автомобілі та заповнений паливом бензовоз. Частину автобусів та спецтехніки встигли евакуювати.



Полум'я розповсюдилося на площу 800 метрів квадратних / Фото з російських телеграм-каналів



Густий чорний дим здійнявся у небі над загорянням / Фото з російських телеграм-каналів

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До гасіння полум'я довелося залучити декілька пожежно-рятувальних частин

Близько 16:00 надійшла інформація про те, що пожежу, площею 800 метрів квадратних, вдалося погасити. Для того, щоб ліквідувати масштабне загоряння, довелося залучити декілька пожежно-рятувальних частин: 31 пожежника та 13 одиниць спецтехніки.

Велику кількість пожежників довелося залучити до гасіння полум'я: дивіться відео

Варто зауважити, що полум'я також знешкоджували співробітники федеральної протипожежної служби МНС Росії. Причини пожежі та її наслідки поки невідомі.

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Пожежі часто трапляються в Росії: нещодавно горіла будівля в районі "Москва-Сіті"

21 листопада у Москві вкотре спалахнула пожежа. Цього разу, загорілась одна з багатоповерхівок в районі "Москва-Сіті".

Російські телеграм-канали повідомляли про евакуацію людей. Займання виникло на 36 поверсі 40-поверхового будинку поряд з "Москва-Сіті".

Очевидці розповіли, що у квартирі загорілись меблі. Відомо, що полум'я охопило 10 квадратних метрів, інформації про постраждалих не було.

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