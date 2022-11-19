Російські ЗМІ повідомили, що вибух стався у Муріно в Ленінградській області, біля Санкт-Петербурга. Зазначають, що полум'я видно з іншого кінця Петербурга.

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Був чутний звук літака, що злітає, а також сильний гул. За непідтвердженою інформацією, пожежа могла виникнути через вибух на газопроводі,

– йдеться у повідомленні.

Біля Санкт-Петербурга сталась пожежа:

Росіяни уже налякано коментують вибух та пожежу. Кажуть, що було дуже гучно, у декого навіть хитались будинки внаслідок вибуху.

Росіяни коментують пожежу в Муріно / Скриншот Сергій Стерненко

Мережу буквально залили відео очевидців пожежі. Тож, очевидно, що масштаби пожежі дійсно грандіозні.

Масштаби пожежі в Муріно:

Що каже місцева влада

Місцевий губернатор заявив, що у Всеволожскому районі палає газозаправна станція. Однак, як можна бачити по відео, масштаби пожежі зовсім не ті. Як для газоправної станції, палає занадто.

Згодом губернатор таки уточнив, що пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між районами Бернгардівка та Ковалево.

З його слів, загрози для населення немає, причини вибуху встановлюються.

Наразі причини вибуху, внаслідок, якої спалахнула пожежа – невідомі. Кажуть, їх встановлюють.

Де розташоване Муріно на карті:

Більше відео пожежі: