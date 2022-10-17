Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, літак упав на житлові будинки на Західній вулиці в Єйську, інформує 24 канал. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

До речі Знову карма: у Бєлгороді раптово спалахнула ТЕЦ, частина міста – без світла

У Росії літак упав Су-34 з БК

Очевидці повідомляють, що повітряне судно було військовим. У мережі пишуть, що російський льотчик буцімто встиг катапультуватися. Після падіння літака багатоповерхівку охопило полум'я.

Пожежа в Єйську після падіння літака: відео

На кадрах, які з'явилися у мережі, помітно, що внаслідок падіння літака відбувся великий вибух. Також помітно, що пожежа охопила всі поверхи будівлі.

У Єйську велика пожежа після падіння літака: фото та відео

Російські ЗМІ пишуть, що на місці катастрофи в Єйську працюють дві бригади швидкої. Однак вони не можуть близько підібратися до будинку через сильне задимлення.

У Єйську горить житловий будинок: відео

Після падіння літака чути, як детонують боєприпаси

За попередніми даними, впав винищувач Су-34. Попередньо він ніс на борту повний боєкомплект. Через падіння літака постраждало щонайменше 15 квартир. Водночас площа пожежі у житловому будинку становить 2 тисячі квадратних метрів.

На відео чути, як під час пожежі лунають вибухи наче відбувається детонація. За попередніми даними, під час польоту в Су-34 відмовив двигун.

Звуки детонації після падіння літака: відео

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що Єйськ поруч з аеропортом звідки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.

Де розташований Єйськ на карті

Зазначимо, що 16 жовтня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі аеропорту. Пропагандисти, як завжди, сказали, що в місті працює ППО.

До цього у Бєлгороді сталась пожежа на ТЕЦ, унаслідок чого частина міста залишилась без світла. 13 жовтня під Бєлгородом почав гучно детонувати склад боєприпасів. У Росії підтвердили інформацію про постраждалих росгвардійців.

Цікаво, що 13 жовтня російська ракета зруйнувала останній поверх однієї з бєлгородських багатоповерхівок. У Росії звинуватили Україну, однак докази свідчать, що впала саме російська ракета.

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