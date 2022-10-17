Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, літак упав на житлові будинки на Західній вулиці в Єйську, інформує 24 канал. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
До речі Знову карма: у Бєлгороді раптово спалахнула ТЕЦ, частина міста – без світла
У Росії літак упав Су-34 з БК
Очевидці повідомляють, що повітряне судно було військовим. У мережі пишуть, що російський льотчик буцімто встиг катапультуватися. Після падіння літака багатоповерхівку охопило полум'я.
Пожежа в Єйську після падіння літака: відео
На кадрах, які з'явилися у мережі, помітно, що внаслідок падіння літака відбувся великий вибух. Також помітно, що пожежа охопила всі поверхи будівлі.
У Єйську велика пожежа після падіння літака: фото та відео
Російські ЗМІ пишуть, що на місці катастрофи в Єйську працюють дві бригади швидкої. Однак вони не можуть близько підібратися до будинку через сильне задимлення.
У Єйську горить житловий будинок: відео
Після падіння літака чути, як детонують боєприпаси
За попередніми даними, впав винищувач Су-34. Попередньо він ніс на борту повний боєкомплект. Через падіння літака постраждало щонайменше 15 квартир. Водночас площа пожежі у житловому будинку становить 2 тисячі квадратних метрів.
На відео чути, як під час пожежі лунають вибухи наче відбувається детонація. За попередніми даними, під час польоту в Су-34 відмовив двигун.
Звуки детонації після падіння літака: відео
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що Єйськ поруч з аеропортом звідки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку область.
Де розташований Єйськ на карті
- Зазначимо, що 16 жовтня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. Звуки вибухів чули в районі аеропорту. Пропагандисти, як завжди, сказали, що в місті працює ППО.
- До цього у Бєлгороді сталась пожежа на ТЕЦ, унаслідок чого частина міста залишилась без світла. 13 жовтня під Бєлгородом почав гучно детонувати склад боєприпасів. У Росії підтвердили інформацію про постраждалих росгвардійців.
- Цікаво, що 13 жовтня російська ракета зруйнувала останній поверх однієї з бєлгородських багатоповерхівок. У Росії звинуватили Україну, однак докази свідчать, що впала саме російська ракета.
Раніше – гучна бавовна в Бєлгороді в районі аеропорту