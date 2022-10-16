Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Вибухи чули в районі аеропорту.
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У Бєлгород знову завітала "бавовна"
Приблизно об 11:00 в російському Бєлгороді пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, вони були дуже гучними.
Дивіться відео вибухів у Бєлгороді:
У низці телеграм-каналів повідомляють про "приліт" в районі аеропорту. Пропагандисти кажуть, що там працює ППО. Загалом в місті пролунали щонайменше 17 вибухів.
Про "приліт" по аеропорту також розповів український активіст та блогер Сергій Стерненко.
А тим часом у районі аеропорту Бєлгорода зовсім нічого не відбувається,
– написав Стерненко.
Біля аеропорту лунають гучні вибухи: відео
Цілком ймовірно, що по аеропорту могла поцілити російська ППО. Адже таке в Бєлгороді трапляється доволі часто.
Місцеві повідомляють про роботу ППО:
Окрім цього, після вибухів почалася пожежа. У мережі з'явилися відповідні фото, на яких видно велику хмару чорного диму.
Зауважимо, що російські окупанти обстрілюють Харків саме з Бєлгорода, адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.
Однак буває, що ракети відмовляються летіти та падають у Росії. Тоді пропагандисти починають казати, що російське місто нібито атакують ЗСУ.
Російська ППО могла поцілити по аеропорту: відео
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Що відомо про вибухи в Бєлгороді
- У селі Розумне Бєлгородської області 15 жовтня сталась масштабна пожежа – там спалахнула нафтобаза. Перед цим місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи.
- За день до цього у Бєлгороді сталась пожежа на ТЕЦ. Частина міста залишилась без світла. Моніторингова група відзначила, що росіяни самі її обстріляли. Щоправда, скоріше за все, випадково.
- 13 жовтня під Бєлгородом почав гучно детонувати склад боєприпасів. У Росії навіть заявили про постраждалих росгвардійців.
- Того ж дня російська ракета зруйнувала останній поверх однієї з бєлгородських багатоповерхівок. Попри те, що губернатор регіону вже встиг звинуватити у цьому Україну, існують докази, що впала саме російська ракета.
- Своєю чергою, 12 жовтня в області знову було гучно – місцеві вкотре повідомляли про "хлопки". Їх було щонайменше 7.
Варто подивитися – окупанти атакували Бєлгород ракетами: відео