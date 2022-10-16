Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Вибухи чули в районі аеропорту.

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У Бєлгород знову завітала "бавовна"

Приблизно об 11:00 в російському Бєлгороді пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, вони були дуже гучними.

Дивіться відео вибухів у Бєлгороді:

У низці телеграм-каналів повідомляють про "приліт" в районі аеропорту. Пропагандисти кажуть, що там працює ППО. Загалом в місті пролунали щонайменше 17 вибухів.

Про "приліт" по аеропорту також розповів український активіст та блогер Сергій Стерненко.

А тим часом у районі аеропорту Бєлгорода зовсім нічого не відбувається,

– написав Стерненко.

Біля аеропорту лунають гучні вибухи: відео

Цілком ймовірно, що по аеропорту могла поцілити російська ППО. Адже таке в Бєлгороді трапляється доволі часто.

Місцеві повідомляють про роботу ППО:

Окрім цього, після вибухів почалася пожежа. У мережі з'явилися відповідні фото, на яких видно велику хмару чорного диму.

Зауважимо, що російські окупанти обстрілюють Харків саме з Бєлгорода, адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

Однак буває, що ракети відмовляються летіти та падають у Росії. Тоді пропагандисти починають казати, що російське місто нібито атакують ЗСУ.

Російська ППО могла поцілити по аеропорту: відео

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Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Варто подивитися – окупанти атакували Бєлгород ракетами: відео