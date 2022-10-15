Відповідне відео він оприлюднив у тіктоці. Громадянин Росії також звернувся до громадян інших російських міст, яким позаздрив через те, що у них поки що немає сирен повітряної тривоги та сказав, щоб ще зачекали.

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Житель Бєлгорода скаржиться на російські ракети

Громадянин Бєлгорода заявив, що тепер настрій у всіх в місті не дуже. Адже вся Бєлгородська область – це великий військовий полігон.

Росіянин поскаржився, що в Росії літають російські ракети.

А це ракети, м'яко кажучи, не першої, не другої і не третьої навіть свіжості. Цим ракетам по 30, 40 та навіть, с**а, 50 років,

– заявив росіянин.

Він поскаржився, що ці ракети ніби "легковажні жінки". Мовляв, вони вилітають, а потім можуть взяти і "передумати" і змінити свою траєкторію.

Тоді, за словами росіянина, ці ракети летять або десь в п'ятиповерхівку в Бєлгороді, або навіть в 16-поверховий будинок. За його словами, після цього спрацьовує ППО, яке теж старе і погано працює. Тому, за словами, жителя Бєлгорода, вони так часто сидять в підвалах.

Росіянин назвав три причини: нібито українські ракети, російські ракети та російська ППО. Проте щодо нібито українських сказав, що вони не шкодять людям.

Варто зауважити, що російська пропаганда постійно звинувачує ЗСУ в атаках по Росії, проте це провокації окупантів.

Житель Бєлгорода поскаржився на російські ракети: дивіться відео

Що цьому передувало

Варто пригадати, що у Бєдгороді останніми днями дуже гучно. Зокрема, росіяни влучили в багатоповерхівку. За даними військового експерта Олега Жданова, це могло стати наслідком невдалого запуску ракети або ж роботи російської ППО.

Такого поняття, як "зворотний зліт", не існує. Однак таке може бути через заводський брак ракети, який призводить до її некерованого польоту після спрацювання цього бракованого елемента,

– пояснив Жданов.

Після цього, в Бєлгороді прилетіло в склад боєприпасів та на електролінії в районі залізниці.

Військовий експерт Роман Світан пояснив 14 жовтня, що те, що біля російського Бєлгорода останніми днями пролунали декілька вибухів, найімовірніше, – спрацював режим самоліквідації ракет С-300, якими окупанти б'ють по Харкову.

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