Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, обидві версії мають право на існування.

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Чому російська ракета могла не долетіти до Харкова

Згідно з однією з версій, окупанти запускали ракету у напрямку Харкова. Однак з певних причин вона не долетіла до цілі. У мережі почали говорити про "зворотний зліт" снаряда.

Такого поняття, як "зворотний зліт", не існує. Однак таке може бути через заводський брак ракети, який призводить до її некерованого польоту після спрацювання цього бракованого елемента,

– пояснив Жданов.

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Однак, як зазначив військовий експерт, окупанти знайшли біля пошкодженого будинку елемент першої сходинки ракети зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Це могли бути уламки ракети, яку росіяни намагалися збити. Однак залишається відкритим питання, звідки летіла ця ракета, яку намагалися збити або яка відхилилася від основної траєкторії,

– наголосив Жданов.

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Він додав, що схожий інцидент стався у липні. Тоді росіяни намагалися звинуватити Україну у тому, що ЗСУ обстріляли Бєлгород ракетами "Панцир-С1". Однак таких ракет в України навіть немає на озброєнні.

Однак потім хтось з місцевих жителів на своєму відеореєстраторі випадково виявив зафіксований проліт цієї ракети. З'ясувалося, що ракета прилетіла з боку Росії,

– зазначив військовий експерт.

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