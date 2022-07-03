Звісно, що все повернули так, нібито це Україна їх обстрілює. Блогер Денис Казанський іронічно висміяв цю маячню, назвавши провокацією.

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Очевидно, що це просто провокація і брехня. Насправді здетонував російський склад боєприпасів, а вже від нього снаряди полетіли до порожніх будинків, де не було жодних мешканців. А російська влада заплатила спеціально найнятим акторам, щоб вони прикинулися вбитими та пораненими від вибухів,

– іронізує він.

Саме такі виправдання своїх обстрілів та звинувачення лунають щоразу в сторону України. Насправді ж воєнні злочини вчиняє Росія.

Ракети "Панцир", яких немає в Україні

Доказом російської брехні цього разу стало те, що в будівлях Бєлгорода, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". Суть у тому, що на озброєнні в України такої техніки нема.

Це означає, що загиблі жителі Бєлгорода, яких наразі є 5, стали жертвами своїх же військових.

Казанцев припускає, що у російських військових щось не туди спрацювало і ракети полетіли зовсім не туди, куди планувалося. Це вже було в тимчасово окупованому Алчевську.

ЗСУ стріляють по воєнних об'єктах

Українські військові ніколи не випускають ракети по мирних людях, цивільних об'єктах і всьому, що може завдати шкоди для звичайних мешканців. Наші військові лише розбивають склади ворога, командні пункти, знищують техніку та особовий склад російських окупантів. Наприклад, у Генштабі розповідали, що наші воїни на Сході знищили ворожий склад боєприпасів.

А 28 червня воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка похвалились своїми успіхами в нищенні ворога. Цього разу український вогонь накрив російську мінометну секцію. В результаті ворог позбувся свого боєкомплекту.

Іноді складається враження, що нам у боротьбі з загарбниками помагають вищі сили. І от російські військові зазнали втрат в тимчасово окупованому Мелітополі. З бронепотягом загарбників сталася халепа – він зійшов з рейок. Це підтвердив мер тимчасово окупованого міста – Іван Федоров.

Як вибухає в Бєлгороді: дивіться відео