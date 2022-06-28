Цього разу український вогонь накрив російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту.

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На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом,

– розповіли військові.

Дивіться відео, як ЗСУ знищили російську мінометну секцію:

Що відомо про втрати росіян в Україні

За минулу добу відважні українські воїни відправили на "концерт Кобзона" одразу 250 російських окупантів. Крім того, вони понищили й багато російської техніки. Зокрема, ворог позбувся 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 14 одиниць автомобільної техніки та 1 – спеціальної.

Найбільше втрат вчора росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні втрати окупантів від 24 лютого:

особового складу – 3 5250 осіб ліквідовано;

танків – 1 567 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 704 одиниць;

артилерійських систем – 778 одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів та катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 одиниць;

спеціальної техніки – 61 одиниця.

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