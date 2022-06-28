Цього разу український вогонь накрив російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту.
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На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом,
– розповіли військові.
Дивіться відео, як ЗСУ знищили російську мінометну секцію:
Що відомо про втрати росіян в Україні
За минулу добу відважні українські воїни відправили на "концерт Кобзона" одразу 250 російських окупантів. Крім того, вони понищили й багато російської техніки. Зокрема, ворог позбувся 15 танків, 17 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 7 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 14 одиниць автомобільної техніки та 1 – спеціальної.
Найбільше втрат вчора росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні втрати окупантів від 24 лютого:
- особового складу – 3 5250 осіб ліквідовано;
- танків – 1 567 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 704 одиниць;
- артилерійських систем – 778 одиниць;
- РСЗВ – 243 одиниці;
- засоби ППО – 102 одиниці;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 185 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;
- крилатих ракет – 139 одиниць;
- кораблів та катерів – 14 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 589 одиниць;
- спеціальної техніки – 61 одиниця.
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