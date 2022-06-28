В этот раз украинский огонь накрыл российскую минометную секцию. Враг избавился от своего боекомплекта.

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На одну минометную секцию врага стало меньше. Воины 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожили ее вместе с боекомплектом,

– рассказали военные.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожили российскую минометную секцию:

Что известно о потерях россиян в Украине

За прошедшие сутки отважные украинские воины отправили на "концерт Кобзона" сразу 250 российских кафиров. Кроме того, они уничтожили и многие российские техники. В частности, враг лишился 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 14 единиц автомобильной техники и 1 – специальной.

Больше всего потерь вчера россияне понесли на Бахмутском направлении.

Общие потери кафиров от 24 февраля:

личного состава – 3 5250 человек ликвидировано;

танков – 1567 единиц;

боевых бронированных машин – 3704 единиц;

артиллерийских систем – 778 единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей и катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 единиц;

специальной техники – 61 единица.

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