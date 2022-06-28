Важнейшие события войны за 28 июня 24 канал собрал в материале.

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05:50 Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он рассказал, как нужно отреагировать на атаку противника. По его мнению, это еще одна причина предоставить Украине еще больше военной поддержки.

05:03 В Николаеве раздались взрывы. После этого в городе включили сирены. По состоянию на 06:25 сигнала об отбое не было, оставайтесь в укрытии до тех пор, пока он не прозвучит.

05:01 Одна из ракет, выпущенных по Кременчугу, попала в пустырь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

04:58 В InformNapalm опубликовали информацию о атаковавших ТРЦ в Кременчуге. Известно, что ракеты X-22 были выпущены из Курска. Это сделали летчики из Шайковки.

03:47 К сожалению, минувшие сутки были беспокойны для южан. Враг снова обстрелял Николаев из "Урагана". В то же время нашим военным, передает ОК "Юг", удалось нанести по врагу 5 авиаударов. Известно, что кафиры потеряли:

18 солдат;

танк Т-72;

самоходную гаубицу "Акация";

автомобильную технику;

полевой склад боеприпасов в Херсонской области.

03:31 Лидеры G7 осудили мерзкую атаку по ТРЦ в Кременчуге. Кроме того, Совбез ООН планирует собраться на отдельное заседание, чтобы обсудить жуткий удар по украинскому городу, который враг нанес 27 июня.

02:46 В сети появились фото и видео жутких последствий ракетного удара по Кременчугу. Как заметил американский журналист Джеймс Лонгман, Россия знала, что здесь находится ТРЦ. Но это никак не помешало его атаковать.

02:14 Российские военные продолжают распространять фейки. Они "анонсировали" взрыв на Криворожской ТЭС. Там, по мнению кафиров, украинцы хранят оружие. В ДТЭК подчеркнули, что соответствующее предположение не имеет ничего общего с действительностью.

01:24 В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о достижениях наших военных в небе за прошедшие сутки. Известно, что они совершили 20 боевых вылетов. ВСУ удалось накрыть огнем две ротные тактические группы, а также состав боеприпасов врага.

00:42 Жители Кременчуга продолжают искать родных, пропавших после удара по торговому центру. Уже известно, что более 40 человек подали заявки, чтобы найти тех, кто мог пострадать от вражеской атаки.

00:37 В ГСЧС сообщили обновленные данные о количестве жертв в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате атаки "Амстора". Напомним, что в нем тогда находились около тысячи человек.

00:24 Российские военные обстреляли шахту ГП "Торецкугля" в Торецке, что на Донетчине. На момент удара там находились три горняка.

00:09 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что началась фаза террора гражданского населения. Он подчеркнул, что Россия выпускает ракеты, которые не отличаются точностью. Это враг делает для того, чтобы запугать украинцев и деморализовать их.

00:06 Появились детали о жертвах ракетного удара по Киеву, произошедшего 26 июня. Как выяснилось, враг попал в квартиру супругов Алексея Никитина и Екатерины Волковой. Человек, который был юристом, погиб на месте. А вот его женщина, гражданка России, несколько часов пробыла под завалами. К счастью, она и 7-летняя дочь выжили.