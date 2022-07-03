Конечно, все вернули так, будто это Украина их обстреливает. Блогер Денис Казанский иронически высмеял этот бред, назвав провокацией.

К слову Жители Белгорода жалуются на громкие "хлопки": над российским городом – тучи дыма

Очевидно, что это просто провокация и ложь. На самом деле сдетонировал российский склад боеприпасов, а уже от него снаряды улетели в пустые дома, где не было никаких жителей. А российские власти заплатили специально наемным актерам, чтобы они притворились убитыми и ранеными от взрывов,

– иронизирует он.

Именно такие оправдания своих обстрелов и обвинения раздаются каждый раз в сторону Украины. На самом же деле военные преступления совершает Россия.

Ракеты "Панцирь", которых нет в Украине

Доказательством российской лжи на этот раз стало то, что у пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях Белгорода застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь С1". Суть в том, что на вооружении у Украины такой техники нет.

Это означает, что погибшие жители Белгорода, которых сейчас 5, стали жертвами своих же военных.

Казанцев предполагает, что у русских военных что-то не туда сработало и ракеты улетели совсем не туда, куда планировалось. Это уже было во временно оккупированном Алчевске.

ВСУ стреляют по военным объектам

Украинские военные никогда не выпускают ракеты по мирным людям, гражданским объектам и всему, что может нанести вред обычным жителям. Наши военные разбивают склады врага, командные пункты, уничтожают технику и личный состав российских оккупантов. К примеру, в Генштабе рассказывали, что наши воины на Востоке уничтожили вражеский склад боеприпасов.

А 28 июня воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка похвастались своими успехами в уничтожении врага. В этот раз украинский огонь накрыл российскую минометную секцию. В результате враг лишился своего боекомплекта.

Иногда создается впечатление, что нам в борьбе с захватчиками помогают более высокие силы. И вот российские военные понесли потери во временно оккупированном Мелитополе. С бронепоездом захватчиков произошла неприятность – он сошел с рельсов. Это подтвердил мэр временно оккупированного города Иван Федоров.

Как взрывается в Белгороде: смотрите видео