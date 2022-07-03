От "хлопков" испугались местные россияне. Испуганные жители города снимали видео и передавали их в РосСМИ.

В Белгород снова подвезли "хлопок": в небе россияне видят вспышки

В российском Белгороде снова "хлопки"

Жители Белгорода сообщили о громких звуках взрывов в городе. Также россияне на видео сняли, как у них в городе сразу из окна "хлопок". Местные жители сообщили, что взрывов было несколько.

Взрывы раздавались в Курске

Кроме Белгородщины, взрывается также Курск. Но здесь, похоже, действительно работало ПВО,

– говорится в сообщении.

Также есть сообщения о взрывах на аэродроме в Мелитополе.

В сети показали взрывы в Курске: видео

В Белгороде раздались взрывы: смотрите видео

Момент взрыва в Белгороде: видео

У росіян вночі проти 3 липня була дуже гучна "бавовна": відео

Ще одні "хлопки" у місті: відео

Офіційно Росія поки не пояснила свої "хлопки" через які бідкаються росіяни.

Проте варто пригадати, що Росія саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову.

Коротко про "хлопки" у Бєлгороді

Останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді вони бачили у небі спалахи. Варто зауважити, що після цих звуків далі "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети.

7 червня в Бєлгородській області горів склад із запасами для реактивних систем залпового вогню. Росія казала про недбалість.

"Хлопок" у россиян в Белгороде звучал также 17 и 18 июня. Тогда было известно, что кафиры традиционно обвиняли в атаках Украину .