От "хлопков" испугались местные россияне. Испуганные жители города снимали видео и передавали их в РосСМИ.
В Белгород снова подвезли "хлопок": в небе россияне видят вспышки
В российском Белгороде снова "хлопки"
Жители Белгорода сообщили о громких звуках взрывов в городе. Также россияне на видео сняли, как у них в городе сразу из окна "хлопок". Местные жители сообщили, что взрывов было несколько.
Взрывы раздавались в Курске
Кроме Белгородщины, взрывается также Курск. Но здесь, похоже, действительно работало ПВО,
– говорится в сообщении.
Также есть сообщения о взрывах на аэродроме в Мелитополе.
В сети показали взрывы в Курске: видео
В Белгороде раздались взрывы: смотрите видео
Момент взрыва в Белгороде: видео
У росіян вночі проти 3 липня була дуже гучна "бавовна": відео
Ще одні "хлопки" у місті: відео
Офіційно Росія поки не пояснила свої "хлопки" через які бідкаються росіяни.
Проте варто пригадати, що Росія саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову.
Коротко про "хлопки" у Бєлгороді
- Останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді вони бачили у небі спалахи. Варто зауважити, що після цих звуків далі "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети.
- 7 червня в Бєлгородській області горів склад із запасами для реактивних систем залпового вогню. Росія казала про недбалість.
- "Хлопок" у россиян в Белгороде звучал также 17 и 18 июня. Тогда было известно, что кафиры традиционно обвиняли в атаках Украину .
Смотрите также – в России снова взрывы – четверо россиян получили ранения: видео