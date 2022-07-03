Российское бронепоезд перевернулся

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российский бронепоезд, который вез боеприпасы для обстрелов украинцев, сошел с рельсов возле Мелитополя.

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По словам мелитопольского мэра, после того, как поезд сошел с рельсов, он опрокинулся и продолжает оставаться в таком положении.

Что известно об атаке на вражеский бронепоезд

Источники 24 канала в спецслужбах еще 2 июля информировали о том, что перевернулся российский бронепоезд. Сообщалось, что "несчастный случай" произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово.

По врагу удачно отработали украинские партизаны, что повлекло за собой истерику в России. Оккупанты начали выть о теракте со стороны Украины, мол, поезд вез продовольствие.

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Взрывы оккупантов – обычное дело в захваченном Мелитополе

С русскими захватчиками и предателями постоянно происходят удивительные вещи во временно оккупированном Мелитополе. К примеру, вечером 12 июня появилась информация, что под зданием с российскими силовиками в Мелитополе прогремел взрыв.

Оккупанты традиционно обвинили в нем Украину, однако на самом деле это был результат "разборок" двух группировок россиян. Местные СМИ также сообщали о провокации россиян, в результате чего пострадали четыре человека.

Еще один мощный взрыв произошел 30 мая в центре Мелитополя. Он произошел недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" Евгения Балицкого.

В результате взрыва в Мелитополе были раненніые, среди которых, вероятно, племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева. По одной из версий, взрыв мог быть попыткой покушения на Балицкого.