Мелитополь продолжает находиться во временной оккупации, но героическое местное население не собирается играть по правилам врага. Пока российские оккупанты пытаются поделить власть в городе, отважные партизаны наносят им большие потери.

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Ликвидация оккупантов высокого ранга

Вчера, 16 мая, на улице Героев Украины в Мелитополе, в районе теплотрассы дома №52 с самого утра была зафиксирована невиданная активность оккупантов. Здесь были обнаружены два тела, на место происшествия вскоре приехала машина "Крузер" 200, также сюда прибыло много "народных милиционеров" и "казаков".

Рашисты быстро провели следственные действия, после чего вывезли тела в пластиковых пакетах. У местных появилась информация о том, что партизанам удалось ликвидировать двух российских оккупантов высокого ранга.

В подтверждение этой информации можно привести и тот факт, что оккупанты замолчали случай, пропагандисты также обошли эту историю десятой дорогой.

Напомним, партизанское движение в Мелитополе приобрело неслыханные размахи. Героям удалось ликвидировать более 100 оккупантов, повредить объекты инфраструктуры двойного назначения, провести более 20 успешных операций сопротивления оккупантам. Также партизаны предоставили нашим военным большой массив ценной информации о дислокации сил противника и их составе.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Во временно оккупированном Херсоне рашисты разграбили "Суспільне". Также стало известно, что враг готовится к запуску пропагандистского телеканала. Рашисты надеются, что смогут промыть мозги украинцам, как это им удалось с собственными недалекими гражданами.

Как сообщила Людмила Денисова, российские оккупанты проводят "фильтрацию" в каждом городе, который им удалось временно захватить. Враг издевается над мирным населением, проводит незаконные допросы, пытает гражданских и держит их в ужасных условиях.

На оккупированных территориях рашисты начали проводить принудительную мобилизацию и отправлять новое "пушечное мясо" на фронт даже без снаряжения. Из-за такой деятельности россиян начались бунты.

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