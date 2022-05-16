Российские оккупанты не соблюдают ни правила войны, ни никаких международных законов. Они считают, что могут издеваться над мирным населением, убивать украинцев и избежать ответственности за свои преступления.

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Преступления россиян против мирного населения

Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, россияне проводят процедуру "фильтрации" в каждом населенном пункте, который им удается временно оккупировать.

"Фильтрацию" уже прошли более 37 тысяч украинцев, также через нее вынуждены проходить наши граждане, которых рашисты принудительно депортируют в Россию.

В случаях, когда российские оккупанты определяют украинцев как "идеологически опасных" или "неблагонадежных", то их заставляют проходить процедуру "фильтрации" каждые 3 дня.

Известно, что во время "фильтрации" российские оккупанты допрашивают мирных украинцев, проводят тщательные осмотры, содержат в бесчеловечных условиях и пытают. Также известны случаи, когда не прошедшие "фильтрации" исчезали без вести.

Российские оккупанты совершают геноцид украинского народа. Международное право и обычаи войны запрещают какие-либо принудительные действия в отношении мирного населения.

Центр для украинцев в Австрии

Также Людмила Денисова рассказала о визите в Гуманитарный центр прибытия для украинцев и центр регистрации украинских граждан в Вене. Около 90 украинцев получают от волонтеров и работников Центра необходимую поддержку и помощь.

Она подчеркнула, что для получения временного убежища в Австрии нужно сначала зарегистрироваться в полиции. Для права на проживание, получение удостоверения личности ("голубой карты") и финансовой помощи нужно попасть в ACV – Центр сбора данных и консультаций.

Оккупированные территории: последние события

В Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Враг не пропускает помощь от Украины, местное население начало голодать. Из-за ослабления иммунитета людей и отсутствия медицинской помощи в городе резко возросла смертность. Также в Мариуполь начали завозить россиян, которых враг хочет поселить на место украинцев.

У врага очень тяжелая кадровая ситуация в армии в результате огромных потерь. В Луганской области россияне мобилизуют всех мужчин и отправляют их на войну против Украины, не предоставляя даже элементарное снаряжение.

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