Российские оккупанты не соблюдают ни правила войны, ни никаких международных законов. Они считают, что могут издеваться над мирным населением, убивать украинцев и избежать ответственности за свои преступления.
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Преступления россиян против мирного населения
Как сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, россияне проводят процедуру "фильтрации" в каждом населенном пункте, который им удается временно оккупировать.
"Фильтрацию" уже прошли более 37 тысяч украинцев, также через нее вынуждены проходить наши граждане, которых рашисты принудительно депортируют в Россию.
В случаях, когда российские оккупанты определяют украинцев как "идеологически опасных" или "неблагонадежных", то их заставляют проходить процедуру "фильтрации" каждые 3 дня.
Известно, что во время "фильтрации" российские оккупанты допрашивают мирных украинцев, проводят тщательные осмотры, содержат в бесчеловечных условиях и пытают. Также известны случаи, когда не прошедшие "фильтрации" исчезали без вести.
Российские оккупанты совершают геноцид украинского народа. Международное право и обычаи войны запрещают какие-либо принудительные действия в отношении мирного населения.
Центр для украинцев в Австрии
Также Людмила Денисова рассказала о визите в Гуманитарный центр прибытия для украинцев и центр регистрации украинских граждан в Вене. Около 90 украинцев получают от волонтеров и работников Центра необходимую поддержку и помощь.
Она подчеркнула, что для получения временного убежища в Австрии нужно сначала зарегистрироваться в полиции. Для права на проживание, получение удостоверения личности ("голубой карты") и финансовой помощи нужно попасть в ACV – Центр сбора данных и консультаций.
Оккупированные территории: последние события
- В Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Враг не пропускает помощь от Украины, местное население начало голодать. Из-за ослабления иммунитета людей и отсутствия медицинской помощи в городе резко возросла смертность. Также в Мариуполь начали завозить россиян, которых враг хочет поселить на место украинцев.
- У врага очень тяжелая кадровая ситуация в армии в результате огромных потерь. В Луганской области россияне мобилизуют всех мужчин и отправляют их на войну против Украины, не предоставляя даже элементарное снаряжение.
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