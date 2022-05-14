Об этом 24 каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в разрушенный российскими оккупантами город начали завозить сепаратистов с оккупированных территорий Украины, а также самих россиян.
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Псевдоволонтеры из России помогают оккупационным властям
В Мариуполь массово привезли работников российского МЧС, а также так называемых "волонтеров" и "общественных организаций". Сейчас их очень много в городе,
– рассказал Андрющенко.
По его словам, российских чрезвычайников привозят в город, чтобы разбирать завалы. В то же время псевдоволонтеры якобы работают в гуманитарных штабах, но в большинстве своем помогают оккупационным властям с проведением фильтрации.
"Фактически, они контролируют местные коллаборационные власти, чтобы они не устраивали "что-то не то", – заметил советник мэра.
Пытаются интегрировать Мариуполь в Россию
Также Андрющенко сообщил, что в Мариуполь завозят работников из учебных заведений страны-агрессора. По его словам, сначала это были представители среднего образования, сейчас уже появились и из высшего.
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Также известно, что в город отправляют работников банковской системы из России. Да и вообще представителей разных важных секторов, которые есть в каждом государстве.
Их привозят как инструкторов, которые сейчас выстраивают систему интеграции Мариуполя во все системы жизнедеятельности России,
– подчеркнул Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя рассказал о россиянах, которых массово привозят в город: смотрите видео
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В Мариуполе продолжают находить тела погибших украинцев. В городском совете сообщили, что людей хоронят в братских могилах, в то же время вероятно оккупанты забрасывают их хлором, чтобы скрыть следы военных преступлений.
- Из-за обстрелов российских оккупантов в городе дефицит воды. Криворукие захватчики, пытавшиеся починить водопровод, затопили все подвалы, а улицы превратили в реки.
- Оккупация россиянами Мариуполя привела к гуманитарной катастрофе. Пока российская пропаганда раздувает фейки об обеспечении мариупольцев продуктами, люди вынуждены копаться в мусорных баках, чтобы хоть как-то прокормиться.