По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, такую информацию предоставили ему люди, которые недавно эвакуировались из города.

Важно Всех их ждем, не можем оставить даже убитых, – Зеленский о защитниках Мариуполя

Хотят поймать родителей во лжи

Российские оккупанты не доверяют местным жителям Мариуполя, поэтому пытаются всячески их допросить. Дошли они до особо циничных методов: после выпросов у родителей начинают проводить специальный допрос их детям, чтобы выявить потенциальную ложь.

Пытаются поймать родителей на лжи. Я не знаю, как это назвать. Какое слово можно передать. Ярость. Просто Лют, – написал Петр Андрющенко.

"Фильтрационные лагеря" в Мариуполе: что известно

По состоянию на 9 мая, как отмечал Петр Андрющенко, в "фильтрационных лагерях" Мариуполя находятся около 2 тысяч местных жителей. Еще несколько тысяч живут в таких "заведениях" в Мангусском районе.

Оккупанты не позволяют покидать эту территорию, а условия там просто ужасающие: люди не имеют ни сменной одежды, ни средств гигиены. Там один кран с холодной водой на всех. Местные часто спят прямо на полу, а еда – просто отвратительная. Кроме того, оккупанты не редко привлекают людей к так называемым "общественным работам".

Что касается условий в этих лагерях, то их трудно вообще назвать условиями – людей свыше 4 недель удерживают в одном из "фильтрационных" лагерей без сменной одежды, нет никаких средств гигиены, есть один кран на всех с холодной водой, – отмечает Андрющенко.

Последние новости из Мариуполя

В Мариуполе сейчас гуманитарная катастрофа – оккупанты буквально уничтожили город. На 150 тысяч до сих пор оставшихся людей оккупанты завозят около 3 тысяч продуктовых наборов. Украинскую гуманитарную помощь они не пропускают. Пожилые люди часто вынуждены искать еду на свалках.

Мама одного из защитников города обещает: если оккупанты убьют мариупольский гарнизон, то сразу появится украинский Моссад. Это – израильская разведывательная служба, знаменитая операцией "Гнев божий": они более 20 лет ликвидировали преступников, совершивших теракт на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году.

Второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились ко всему миру, в частности Европейскому Союзу, ООН, Соединенным Штатам Америки, Турции, Китаю с призывом спасти мариупольский гарнизон, который отважно защищается на "Азовстали" от русских оккупантов.

Как азовцы из последних сил героически борются против оккупантов: