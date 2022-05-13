Мы не перестанем бороться за наших людей, – глава государства

Украина и ее партнеры должны делать все, чтобы Россия нас услышала. Об этом президент заявил в интервью итальянским журналистам.

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Эвакуация наших военных зависит от решения России. Зеленский подчеркнул, что украинские власти делают все возможное для того, чтобы вывести людей из "Азовстали".

Честно скажу, что мы не хотим оставлять там даже убитых людей. Их родители, жены, мужья их ждут. Это для нас истории, а для этих семей – всегда в их сердце. Поэтому мы должны бороться за каждого и каждую, живую или уже нет,

– сказал политик.

Зеленский говорит об "Азовстали" на всех площадках

Украина передала России информацию об эвакуации раненых. Для этого уже применяли механизм присоединения третьего государства. Поэтому сейчас над переговорами относительно эвакуации работают еще Израиль, Швейцария и Турция.

13 мая Зеленский поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Политик пообещал, что позвонит главе Кремля Владимиру Путину, чтобы обсудить эвакуацию украинских военных.

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Я говорил со всеми лидерами и на всех площадках, чтобы помочь нашим военным. Не хотите отпустить? Мы готовы обменять их. Не хотите отпустить раненых? Мы готовы обменять их. Дайте нам вывести убитых, дайте вывести раненых. Не убивайте живых. Ибо это война и есть правила войны,

– отметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что в ситуации, когда территория заблокирована, а украинское войско не может до нее дойти, возникает вопрос диалога. Поэтому хочет Киев или нет, а все же должен общаться с российской стороной.

Президент также поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста за то, что сопровождали гражданских из "Азовстали". Теперь, по словам Зеленского, организации готовы помогать с военными.

"Мы все готовы. Вопрос в России", – подчеркнул украинский лидер.

Родные украинских военных на весь мир кричат об эвакуации

В Ватикан прибыли жены военных полка "Азов". Женщины встретились с Папой Римским и просили его помочь спасти их мужей.

Евгений Сухарников – отец одного из "азовцев" – призвал турецкого президента Реджепа Эрдогана стать героем, который спасет украинских защитников. А ведь для этого нужен человек с политическим авторитетом.

Командир морпехов Сергей Волына обратился в твиттере к Илону Маску. Он попросил американского изобретателя помочь военным спастись из "Азовстали".

На тему смотрите видео, как "азовцы" из последних сил героически выбивают оккупантов: