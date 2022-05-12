Отец бойца полка "Азов" Евгений Сухарников подчеркнул, что экстракция – это то международное решение, на котором настаивают родственники бойцов, а созданная ими петиция с призывом к экстракции уже набрала почти полтора миллиона голосов. Речь также о вывозе раненых и о телах погибших бойцов, передает 24 канал.
Читайте также Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1 миллиона подписей
Это говорит о том, что существует большая поддержка этой идеи в обществе. Но не хватает главного – реализации. Нам нужен герой, человек, у которого хватит политического авторитета для того, чтобы реализовать эту процедуру,
– отметил Сухарников.
Этим героем может стать Эрдоган
По его словам, с политической и географической точки зрения, если учесть Черноморский регион, то в первую очередь именно Турция может помочь реализовать единственный шанс спасти бойцов – провести экстракцию. А героем, который поможет спасти людей, может стать президент Турции Эрдоган.
Я обращаюсь лично к уважаемому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой как мужчина к мужчине, как отец к отцу, помогите вытащить оттуда моего сына и его собратьев,
– обратился Сухарников.
В своем обращении он добавил, что у Эрдогана уже есть опыт реализации схожих операций на Ближнем Востоке.
Знаем о рисках экстракции
Сухарников сказал, что вместе с семьями бойцов, которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе, он просит Эрдогана направить гражданский флот, лодку без оружия, чтобы забрать находящихся в окружении украинских защитников.
Он добавил, что все понимают, что есть определенные риски проведения экстракции, ведь во время вывода украинских защитников могут убить.
Но у нас не большой выбор. Либо мы рискуем и запускаем эту процедуру, либо всем миром в прямом эфире смотрим, как их убивают. Я очень прошу провести процедуру экстракции. Господин Эрдоган, у вас есть историческая возможность стать человеком, чье имя будет вписано в историю как имя героя и миротворца. Мы просим вас об этой помощи,
– обратился Евгений Сухарников.
Это не война, это – бойня
Отец бойца "Азова" сказал, что его сын сейчас находится в аду на "Азовстали", но бойцы, несмотря на все, до сих пор держат оборону.
Он подчеркнул, что война всегда жестока, и украинцы в этом уже убедились. Но происходящее на "Азовстали" – не война, а бойня, нарушение любых конвенций и уничтожение окруженных людей.
Сухарников напомнил, что в мировой истории уже были прецеденты – экстракция в Дюнкерке времен Второй мировой войны, а также более современные примеры проведения процедуры в Сирии.
Экстракция предусматривает отвод военных, раненых и погибших на территории третьей страны – нейтральной в войне, а также хранение отведенных людей на этой территории до конца боевых действий без возможности вступать в войну.
Важно – защитники Мариуполя обратились в международное общество: видео