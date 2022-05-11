О визите жен защитников Мариуполя к Папе Франциску сообщил военный и общественный деятель Андрей Билецкий. Он подчеркнул, что о спасении наших бойцов с "Азовстали" должен кричать весь мир.

Заметьте Деблокада Мариуполя военным путем пока не возможна, – Минобороны

О чем говорили жены военных с понтификом

В Ватикан приехали Екатерина Прокопенко – жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и Юлия Федосюк – жена бойца из того же полка Арсения Федосюка.



Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с Папой Франциском / Фото с телеграма Андрея Билецкого

Жены военных привезли Папе Франциску фото наших военных с "Азовстали". Андрей Билецкий отметил, что в стремлении спасти своих мужей и всех, кто сейчас на "Азовстали", женщины готовы ехать в любую точку мира.

Что чувствует жена бойца, когда ей пишет муж, который сейчас бъется на "Азовстали", и просит найти статью о том, как прожить без воды как можно дольше? Страх за то, что она может его никогда не увидеть. А еще – злоба от бессилия,

– так подписал фото встречи жен военных с Папой Андрей Билецкий.

Какая ситуация в Мариуполе: главное

Ситуация в Мариуполе – критическая. Наши воины сейчас находятся на территории "Азовстали". Оккупанты пытаются штурмовать завод и наносят удары, однако наши защитники продолжают борьбу с врагом и уверяют, что будут стоять и дальше.

На территории завода находились мирные жители Мариуполя. Впервые часть из них удалось эвакуировать во время режима прекращения огня, которое начало действовать с 30 апреля. Правда, оно должно было начаться с 6:00, однако оккупанты продолжали обстрелы. Режим тишины начал действовать в 11:00. В тот день с завода были эвакуированы 20 человек.

Эвакуация продолжалась и благодаря усилиям ООН и военных удалось эвакуировать всех гражданских. Однако наши защитники говорят, что под завалами завода могут находиться еще люди.

Для наших военных просят процедуру экстракции, то есть вывоз наших защитников третьей страной. Петиция за это собрала более миллиона подписей. Вы также можете подписать ее на сайте Change.org.

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