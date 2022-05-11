Про візит дружин захисників Маріуполя до Папи Франциска повідомив військовий та громадський діяч Андрій Білецький. Він наголосив, що про порятунок наших бійців з "Азовсталі" повинен кричати увесь світ.

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Про що говорили дружини військових із понтифіком

До Ватикану приїхали Катерина Прокопенко – дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, та Юлія Федосюк – дружина бійця з того ж полку Арсенія Федосюка.



Катерина Прокопенко та Юлія Федосюк зустрілися з Папою Франциском / Фото з телеграму Андрія Білецького

Дружини військових привезли Папі Франциску фото наших військових з "Азовсталі". Андрій Білецький зазначив, що у прагненні врятувати своїх чоловіків та всіх, хто зараз на "Азовсталі", жінки готові їхати у будь-яку точку світу.

Що відчуває дружина бійця, коли їй пише чоловік, який зараз б'ється на "Азовсталі", та просить знайти статтю про те, як прожити без води якомога довше? Страх за те, що вона може його ніколи не побачити. А ще – злість від безсилля,

– так підписав фото зустрічі дружин військових з Папою Андрій Білецький.

Яка ситуація в Маріуполі: головне

Ситуація у Маріуполі – критична. Наші воїни зараз перебувають на території "Азовсталі". Окупанти намагаються штурмувати завод та завдають ударів, однак наші захисники продовжують боротьбу з ворогом і запевняють, що стоятимуть і далі.

На території заводу перебували мирні мешканці Маріуполя. Уперше частину з них вдалося евакуювати під час режиму припинення вогню, яке почало діяти з 30 квітня. Щоправда, воно мало б початися з 6:00, однак окупанти продовжували обстріли. Режим тиші запрацював об 11:00. Того дня з заводу евакуювали 20 людей.

Евакуація продовжувалася і завдяки зусиллям ООН та наших військових вдалося евакуювати всіх цивільних. Однак наші захисники кажуть, що під завалами заводу можуть бути ще люди.

Для українських військових просять процедуру екстракції, тобто вивезення наших захисників третьою країною. Петиція на підтримку цього зібрала вже понад мільйон підписів. Ви також можете підписати її на сайті Change.org.

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