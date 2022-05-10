Єдине місце, яке не вдалося захопити російським окупантам попри всі намагання та зосередження сил – завод "Азовсталь". Через безсилля ворог нещадно обстрілює його.
До теми Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1 мільйон підписів
Попри тяжкі бої, українські захисники гідно тримають оборону, і як би їм було непросто, бійці тримаються та не готові складати зброю.
За добу – 34 літаковильоти
Полк "Азов", який героїчно тримає оборону "Азовсталі" та Маріуполя, повідомив, що впродовж минулої доби на територію заводу було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.
Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,
– йдеться у повідомленні "азовців".
Додамо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив сьогодні, 10 травня, що на території "Азовсталі" перебуває ще понад 100 цивільних, загалом у Маріуполі залишається близько 100 тисяч людей.
Оборона Маріуполя та ситуація на "Азовсталі": головне
- Російські окупанти намагаються захопити Маріуполь вже понад 2 місяці. За це час вони вбили більше 25 тисяч місцевих жителів. Ця кількість вдвічі перевищує втрати, які зазнало місто під час окупації нацистами за два роки під час Другої світової війни.
- На території "Азовсталі" впродовж двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники. Близько 600 жінок, дітей та людей похилого віку вдалось евакуювати з заводу на початку травня, але у заблокованих завалами бомбосховищах досі можуть перебувати цивільні.
- Російські окупанти не дотримуються режиму тиші. 6 травня вони обстріляли з протитанкового ракетного комплексу евакуаційний автомобіль, на якому мали вивозити цивільних. Тоді 1 військовий загинув, ще 6 отримали поранення.
- Пізніше загарбники скинули дві бомби з безпілотників. Внаслідок атаки загинули ще двоє військових, які допомагали людям евакуюватися.
- 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу. Досі тривають запеклі бої. Але попри частковий прорив, ворогу не вдалось зайняти територію "Азовсталі".
- Небайдужі створили спеціальну петицію із закликом врятувати захисників Маріуполя. Станом на ранок 10 травня вона зібрала понад 1 мільйон підписів.
- Сьогодні, 10 травня, Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому видно, що над "Азовсталлю" досі майорить прапор України.
- Загалом захисники Маріуполя, за словами офіцера управління штабу Іллі Самойленка, ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили. Ці дані було зафіксовано з 24 лютого по 15 квітня.
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