Єдине місце, яке не вдалося захопити російським окупантам попри всі намагання та зосередження сил – завод "Азовсталь". Через безсилля ворог нещадно обстрілює його.

До теми Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1 мільйон підписів

Попри тяжкі бої, українські захисники гідно тримають оборону, і як би їм було непросто, бійці тримаються та не готові складати зброю.

За добу – 34 літаковильоти

Полк "Азов", який героїчно тримає оборону "Азовсталі" та Маріуполя, повідомив, що впродовж минулої доби на територію заводу було здійснено 34 літаковильоти, в тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти,

– йдеться у повідомленні "азовців".

Додамо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив сьогодні, 10 травня, що на території "Азовсталі" перебуває ще понад 100 цивільних, загалом у Маріуполі залишається близько 100 тисяч людей.

Оборона Маріуполя та ситуація на "Азовсталі": головне

Російські окупанти намагаються захопити Маріуполь вже понад 2 місяці. За це час вони вбили більше 25 тисяч місцевих жителів. Ця кількість вдвічі перевищує втрати, які зазнало місто під час окупації нацистами за два роки під час Другої світової війни.

На території "Азовсталі" впродовж двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники. Близько 600 жінок, дітей та людей похилого віку вдалось евакуювати з заводу на початку травня, але у заблокованих завалами бомбосховищах досі можуть перебувати цивільні.

Російські окупанти не дотримуються режиму тиші. 6 травня вони обстріляли з протитанкового ракетного комплексу евакуаційний автомобіль, на якому мали вивозити цивільних. Тоді 1 військовий загинув, ще 6 отримали поранення.

Пізніше загарбники скинули дві бомби з безпілотників. Внаслідок атаки загинули ще двоє військових, які допомагали людям евакуюватися.

4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу. Досі тривають запеклі бої. Але попри частковий прорив, ворогу не вдалось зайняти територію "Азовсталі".

Небайдужі створили спеціальну петицію із закликом врятувати захисників Маріуполя. Станом на ранок 10 травня вона зібрала понад 1 мільйон підписів.

Сьогодні, 10 травня, Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому видно, що над "Азовсталлю" досі майорить прапор України.

Загалом захисники Маріуполя, за словами офіцера управління штабу Іллі Самойленка, ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили. Ці дані було зафіксовано з 24 лютого по 15 квітня.

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