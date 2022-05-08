Про це під час пресконференції, що відбулася 8 травня просто з укриття сталеварного заводу "Азовсталь", повідомив офіцер управління штабу Ілля Самойленко, інформує 24 канал.
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Українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів – це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії,
– сказав він.
"Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів", – продовжив український військовослужбовець.
Ілля Самойленко додав, що захисники Маріуполя фіксували дані з 24 березня по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.
Втрати Росії у війні проти України
З початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти української держави 24 лютого, держава-терористка зазнала колосальних втрат. А саме:
- особового складу – близько 25 500;
- танків – 1 130 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;
- артилерійських систем – 509 одиниць;
- РСЗВ – 179 одиниць;
- засобів ППО – 86 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 156 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 961 одиниця;
- кораблів / катерів – 12 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;
- спеціальної техніки – 39 одиниць;
- крилатих ракет – 92 одиниці.