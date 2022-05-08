Про це під час пресконференції, що відбулася 8 травня просто з укриття сталеварного заводу "Азовсталь", повідомив офіцер управління штабу Ілля Самойленко, інформує 24 канал.

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Українські бійці вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів – це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії,

– сказав він.

"Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% їхніх втрат. А також знищили 10% артилерійських систем окупантів", – продовжив український військовослужбовець.

Ілля Самойленко додав, що захисники Маріуполя фіксували дані з 24 березня по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.

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