Про це повідомив капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу. Таким чином він відповів, чи очікується загострення ситуації на 9 травня.

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Сильні загострення відбуваються з 24 лютого. Ми розуміємо нашу місію. Ми військові, наші пріоритети – це народ України, це захист Батьківщини,

– сказав захисник Маріуполя.

"Чи готові ми до провокацій? Звісно, так! І ми будемо боротись, доки маємо сили!" – додав "Калина".