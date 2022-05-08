Про це 8 травня повідомив капітан Святослав Паламар із позивним "Калина", заступник командира полку захисників Маріуполя в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу.
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Боєць зазначив, що поки невідомо, чи буде сьогодні домовленість про проведення другого етапу – евакуації поранених військових. Це питання контролює Денис "Редіс" Прокопенко.
Командир підрозділу цим займається, наполягає на цьому. Тому що це дуже важливо, це життя наших захисників, які зробили надзвичайно великий внесок у те, що на фронті зараз така ситуація, яка є, те що на фронті з'явилось нове озброєння. У тому, що Україна втрималась і продовжує боротьбу. В цьому заслуга наших хлопців,
– наголосив Святослав Паламар.
"Калина" розповів, що Денис Прокопенко також брав активну участь у проведенні евакуації цивільних із "Азовсталі", організувавши весь цей процес на території заводу, відповідно.
"Окрім цього він ще командує обороною. Ми дуже вдячні йому за це", – додав захисник Маріуполя.
Ситуація у Маріуполі: що відомо
- За словами Святослава Паламара, наразі немає режиму припинення вогню немає на заводі.
- За ніч було щонайменше 25 авіанальотів, вильотів літаків, із них 3 – стратегічних бомбардувальники, які працювали по території "Азовсталі". Також ворог використовував ствольну артилерію, піхоту, снайперський вогонь, мінометний вогонь по позиціях українських захисників.
- "Калина" вказав, що нічого не змінюється уже третій місяць. Війна триває, хлопці віддають своє життя за Україну і виконують свій обов'язок перед державою та українським народом.
Другий етап евакуації з "Азовсталі"
Володимир Зеленський розповів, що наразі триває підготовка другого етапу евакуаційної місії. Президент пояснив, що головна мета – це витягнути з "Азовсталі" поранених і медиків.
Політик також додав, що триває активна робота над виведенням з "Азовсталі" героїчних захисників Маріуполя. Це надзвичайно складне завдання, але всі розуміють його важливість.
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