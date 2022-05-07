Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій не уточнила, скільки саме людей вдалося евакуювати.

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Також вона не повідомила подробиць щодо того, чи зможуть евакуювати з території заводу цивільних чоловіків та поранених.

Але вона натякнула, що закінчилась лише частина гуманітарної операції.

Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено,

– написала Ірина Верещук.

За евакуацію цивільних захисники Маріуполя заплатили життям

Варто зауважити, що евакуація з "Азовсталі" проходила важко й зокрема її могло б не статися, якби українські бійці не тримали оборону, оскільки окупанти порушували режим припинення вогню. Так 6 травня 3 українських воїнів загинули, намагаючись організувати евакуацію людей. Ще 6 отримали поранення.

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