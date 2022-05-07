Полк "Азов" розповів, що й цього разу, аби евакуювати мирних людей з "Азовсталі" обидві групи використали білі стяги. Це відбувається вже вчетверте.

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Для евакуації громадян з території заводу "Азовсталь" обидві групи використовували такі стяги. Хочемо зауважити, що цю процедуру проводять вже вчетверте,

– мовиться у повідомленні.

Петиція для порятунку військових з "Азовсталі"

Світ закликає ООН врятувати захисників та захисниць Маріуполя. На сайті Change.org зареєстрували відповідну петицію. Звернення адресували Антоніу Гутеррешу – очільнику ООН та загалом організації.

Менше аніж за добу петиція набрала понад 260 тисяч підписів. Наступна ціль – 300 тисяч підписів. Коли це станеться, петиція "Врятуйте Маріуполь" стане однією з найбільш підписуваних за всю історію сайту Change.org.

У петиції закликають негайно провести процедуру Extraction, яка допоможе евакуювати з Маріуполя:

всіх цивільних;

усіх військових;

всіх поранених.

Окрім того, вивезти з міста мають тіла загиблих.

Автори петиції наголосили, що час на "Азовсталі" йде на хвилини. Кожна мить зволікання може вартувати величезних втрат.

Зеленський про блокаду Маріуполя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь є прикладом того, як Росія катує голодом цивільне населення. Російські військові ставляться до людей з нелюдяністю та жорстокістю.

Через дії російських окупантів до міста не можуть доставити гуманітарну допомогу. Маріупольці без їжі та води. Люди змушені пити з калюж.

Зеленський наголосив, що це – тортури та тероризм.

Місцеві жителі розбирають завали

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що місцеві жителі розбирають завали міста. Під уламками – безліч тіл. Через побачене у людей руйнується психіка.

Мешканець Маріуполя розповів: іноді під завалами будинку знаходять до 100 тіл. Живі маріупольці не витримують побаченого та страждають від нервових зривів.

За словами Андрющенка, людська психіка не витримує радощів "русского міра". Загиблих не дозволяють ховати. Часто на дверях квартир пишуть дати виявлення тіл.

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