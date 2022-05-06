Крім того, згадуючи останні новини, які стосуються "Азовсталі", президент України назвав умову, за якої він припинить переговори з Росією.

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Тероризм та ненависть, – Зеленський про ситуацію в Маріуполі

Зеленський наголосив, що ні міжнародні організації, ні українська сторона не можуть доставити у Маріуполь гуманітарну допомогу через дії російських військових та їхнє нелюдське ставлення, і люди через спрагу змушені пити з калюж.

Нелюдяність і жорстокість – ось як російські військові ставляться до людей. Смерть не викликана війною. Це не бойові дії. Це тортури. Це тероризм,

– емоційно відреагував Зеленський на поставлене питання.

Президент також нагадав, що весь Маріуполь повністю зруйнований, а деблокада міста можлива лише за умови, що Україні нададуть відповідну зброю.

Обстріли "Азовсталі" можуть зірвати переговори

Говорячи про ситуацію на "Азовсталі", Зеленський додав, що він не зможе продовжувати переговори із Росією, якщо їхні війська уб'ють людей, яких можна було обміняти або евакуювати.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що евакуація маріупольців – пріоритет у роботі із міжнародними партнерами. Про це він розповів, зокрема. під час пресконференції із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Не вперше президент висловлює думку й про припинення переговорів. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, якщо окупанти доб'ють Маріуполь, не варто чекати мирних переговорів.

Штурм "Азовсталі": найважливіше

Після кількаденного штурму "Азовсталі", 4 травня російські війська прорвались на територію заводу. Тоді ж повідомили, що зв'язку із захисниками немає.

Увечері того ж дня звернення записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що на території заводу йдуть важкі та кровопролитні бої. Однак українські герої продовжують виконувати наказ й тримати оборону. Він додав, що у підземеллях маріупольської фортеці перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

5 травня, командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої за "Азовсталь" й далі тривають та наголосив, що зараз необхідно надати допомогу пораненим солдатам та цивільним, які перебувають у бункері.

6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Наразі відомо, що з території Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

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