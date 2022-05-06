Кроме того, вспоминая последние новости, касающиеся "Азовстали", президент Украины назвал условие, при котором он прекратит переговоры с Россией.
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Терроризм и ненависть, – Зеленский о ситуации в Мариуполе
Зеленский подчеркнул, что ни международные организации, ни украинская сторона не могут доставить в Мариуполь гуманитарную помощь из-за действий российских военных и их бесчеловечного отношения, и люди из-за жажды вынуждены пить из луж.
Бесчеловечность и жестокость – вот как русские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не боевые действия. Это пытка. Это терроризм,
– эмоционально отреагировал Зеленский на поставленный вопрос.
Президент также напомнил, что весь Мариуполь полностью разрушен, а деблокада города возможна только при условии, что Украине будет предоставлено соответствующее оружие.
Обстрелы "Азовстали" могут сорвать переговоры
Говоря о ситуации на "Азовстали", Зеленский добавил, что он не сможет продолжать переговоры с Россией, если их войска убьют людей, которых можно было обменять или эвакуировать.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что эвакуация мариупольцев – приоритет в работе с международными партнерами. Об этом он рассказал, в частности. во время пресс-конференции с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Не в первый раз президент высказывает мнение и о прекращении переговоров. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, если оккупанты добьют Мариуполь, не стоит ждать мирных переговоров.
Штурм "Азовстали": самое важное
- После многодневного штурма "Азовстали" 4 мая российские войска прорвались на территорию завода. Тогда же сообщили, что связи с защитниками нет.
- Вечером того же дня обращение записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что на территории завода идут тяжелые и кровопролитные бои. Однако украинские герои продолжают выполнять приказ и держать оборону. Он добавил, что в подземельях мариупольской крепости находятся гражданские, еще не успевшие эвакуироваться.
- 5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул, что бои за "Азовсталь" продолжаются и подчеркнул, что сейчас необходимо оказать помощь раненым солдатам и гражданским, находящимся в бункере.
- 6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что началась новая волна эвакуации мирного населения с территории "Азовстали". Известно, что с территории Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.
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