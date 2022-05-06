Кроме того, вспоминая последние новости, касающиеся "Азовстали", президент Украины назвал условие, при котором он прекратит переговоры с Россией.

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Терроризм и ненависть, – Зеленский о ситуации в Мариуполе

Зеленский подчеркнул, что ни международные организации, ни украинская сторона не могут доставить в Мариуполь гуманитарную помощь из-за действий российских военных и их бесчеловечного отношения, и люди из-за жажды вынуждены пить из луж.

Бесчеловечность и жестокость – вот как русские военные относятся к людям. Смерть не вызвана войной. Это не боевые действия. Это пытка. Это терроризм,

– эмоционально отреагировал Зеленский на поставленный вопрос.

Президент также напомнил, что весь Мариуполь полностью разрушен, а деблокада города возможна только при условии, что Украине будет предоставлено соответствующее оружие.

Обстрелы "Азовстали" могут сорвать переговоры

Говоря о ситуации на "Азовстали", Зеленский добавил, что он не сможет продолжать переговоры с Россией, если их войска убьют людей, которых можно было обменять или эвакуировать.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что эвакуация мариупольцев – приоритет в работе с международными партнерами. Об этом он рассказал, в частности. во время пресс-конференции с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Не в первый раз президент высказывает мнение и о прекращении переговоров. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, если оккупанты добьют Мариуполь, не стоит ждать мирных переговоров.

Штурм "Азовстали": самое важное

После многодневного штурма "Азовстали" 4 мая российские войска прорвались на территорию завода. Тогда же сообщили, что связи с защитниками нет.

Вечером того же дня обращение записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что на территории завода идут тяжелые и кровопролитные бои. Однако украинские герои продолжают выполнять приказ и держать оборону. Он добавил, что в подземельях мариупольской крепости находятся гражданские, еще не успевшие эвакуироваться.

5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул, что бои за "Азовсталь" продолжаются и подчеркнул, что сейчас необходимо оказать помощь раненым солдатам и гражданским, находящимся в бункере.

6 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что началась новая волна эвакуации мирного населения с территории "Азовстали". Известно, что с территории Мариуполя удалось вывезти около 500 гражданских.

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