Об этом президент Украины рассказал на вечерней пресс-конференции с генсеком ООН, сообщает 24 канал.

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Зеленский об эвакуации людей из Мариуполя

Начиная пресс-конференцию, Владимир Зеленский отметил, что в Украине сегодня защищаются принципы устава ООН и поблагодарил Гутерреша за визит в нашу страну. Он также отметил, что важно увидеть преступления России своими глазами.

Когда видишь своими глазами, что сделали оккупанты, то убеждаешься, что это настоящий геноцид,

– отметил президент.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека должна и дальше документировать преступления российских военных, добавил Зеленский. По его словам, вопрос эвакуации украинцев из Мариуполя, который поднял на переговорах с Россией Гутерреш, сейчас особенно важен.

Очень важно, что господин Гутерреш поднял в Москве вопросы эвакуации наших людей из Мариуполя, в частности, "Азовстали",

– говорится в речи Зеленского.

Он добавил, что, несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий, территория завода "Азовсталь" подвергается бомбардировкам, которые не прекращались даже во время переговоров Путина с генсеком ООН.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" и добавил, что наша сторона ожидает гуманного отношения к этим людям со стороны России.