Зеленский подчеркнул, что поддержка ООН для Украины очень важна. Особенно во время открытой войны. Президент назвал визит генсека ООН в Киев важным сигналом, сообщает 24 канал.

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Украинский лидер подчеркнул: очень важно, что Гутерреш увидел все своими глазами. Генсек ООН не ограничился визитом в Киев, а также отправился в Бородянку.

Зеленский назвал приоритеты разговора

Президент заявил, что в повестке дня есть несколько вопросов, связанных с безопасностью. Зеленский подчеркнул, что из-за блокирования портов и разрушения инфраструктуры возникает вопрос продовольственной безопасности Европы, Азии и стран Африки.

Украина хочет остаться надежным партнером по поставке продуктов. Зеленский подчеркнул, что это не только вопросы экономики и бизнеса. Речь идет о человечности, гуманности, надежности.

Зеленский подчеркнул, что планирует обсудить с генсеком ООН следующие вопросы:

разблокировка городов (прежде всего – на Востоке и Юге). Президент подчеркнул, что необходимо эвакуировать раненых и унести тела убитых;

гуманитарной помощи;

разблокировка морских портов.

Гутерреш о визите в Бородянку

Генсек ООН посетил Бородянку .

Увиденное поразило Гутерреша. Он признался, что вообразил свою семью, которая могла бы быть в одном из разрушенных домов. Гутерреш также вообразил своих внучек, бегущих в панике.

Генсек ООН подчеркнул, что подобная война является абсолютным злом. С жертвами и пострадавшими должны быть сердца всех людей.

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