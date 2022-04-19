Об этом 19 апреля напомнил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что Офис Президента и сам Владимир Зеленский в таком случае готовы к полному уничтожению противника, сообщает 24 канал.
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Россия осталась без помощи
По словам Арестовича, россияне воспользуются одним из возможных сценариев:
- будут пытаться стоять на месте, используя свои резервы,
- уйдут из Украины,
- перейдут к мирным переговорам.
Однако учитывая их последние атаки, до продолжения диалога дело может не дойти.
Если они добьют Мариуполь, то мирных переговоров может и не быть,
– процитировал президента Арестович.
Он добавил, что тогда наше главное направление действий – полное уничтожение врага с помощью западных стран. В то же время Арестович напомнил, что у россиян нет союзников и помощи.
Брифинг Алексея Арестовича за 19 апреля: