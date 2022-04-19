Об этом 19 апреля напомнил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что Офис Президента и сам Владимир Зеленский в таком случае готовы к полному уничтожению противника, сообщает 24 канал.

Читайте также Наступление на Донбасс: Арестович посоветовал, как психологически выдержать решающее сражение

Россия осталась без помощи

По словам Арестовича, россияне воспользуются одним из возможных сценариев:

будут пытаться стоять на месте, используя свои резервы,

уйдут из Украины,

перейдут к мирным переговорам.

Однако учитывая их последние атаки, до продолжения диалога дело может не дойти.

Если они добьют Мариуполь, то мирных переговоров может и не быть,

– процитировал президента Арестович.

Он добавил, что тогда наше главное направление действий – полное уничтожение врага с помощью западных стран. В то же время Арестович напомнил, что у россиян нет союзников и помощи.