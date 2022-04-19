Про це 19 квітня нагадав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що Офіс Президента та сам Володимир Зеленський в такому разі готові до повного знищення противника, повідомляє 24 канал.

Читайте також Наступ на Донбас: Арестович порадив, як психологічно витримати вирішальну битву

Росія залишилася без допомоги

За словами Арестовича, росіяни скористаються одним із можливих сценаріїв:

намагатимуться стояти на місці, використовуючи свої резерви,

підуть з України,

перейдуть до мирних перемовин.

Однак, враховуючи їхні останні атаки, до продовження діалогу справа може не дійти.

Якщо вони доб'ють Маріуполь, то мирних переговорів може і не бути,

– процитував президента Арестович.

Він додав, що тоді наш головний напрямок дій – повне знищення ворога за допомогою західних країн. Водночас Арестович нагадав, що у росіян немає союзників та допомоги.