Сейчас, 4 мая, оккупанты прорвались на завод, который штурмовали несколько дней подряд. Об этом "Украинская правда" сообщает со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои. Между тем в подземельях завода находятся гражданские, которые еще не успели эвакуироваться.

В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет,

– сообщают источники УП.

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, с ночи 3 мая российские войска начали сильный штурм "Азовстали". Оккупанты обстреливали завод из всех видов оружия и даже сбрасывали сверхмощные бомбы.

Украинские защитники призывали к прекращению огня, ведь на территории "Азовстали" до сих пор остались мирные люди. В частности, из-за авиабомбардировки завода 2 мая погибли 2 гражданские женщины, которые собирались эвакуироваться.