Владимир Зеленский отметил, что для проведения эвакуации ушло немало времени и усилий для переговоров. Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

Заметьте В подвалах еще много людей: военные показали кадры эвакуации из "Азовстали"

В Запорожье прибыли 156 человек

Глава государства рассказал, что сегодня в Запорожье прибыли 156 человек, которые более 2 месяцев находились в убежищах. В частности, женщины и дети. Президент отметил, что сейчас эвакуированные получают всю необходимую помощь.

Президент поблагодарил всех, кто приложил усилия для проведения эвакуации. Однако на этом украинская сторона останавливаться не намерена.

Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно, но нам нужны все. Все кто там остается – и военные, и гражданские,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что не было ни одного дня, когда Украина не работала бы над этим вопросом. Президент подчеркнул, что удалось достичь прекращения огня почти на 3 суток, чтобы заработал гуманитарный коридор.

Однако сейчас оккупанты не придерживаются договоренностей и штурмуют "Азовсталь". Владимир Зеленский отметил, что ему говорили о том, что эвакуация с завода невозможна, однако сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Президент подчеркнул, что это еще не победа, но результат. Поэтому есть шанс спасти всех оставшихся на заводе.